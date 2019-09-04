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Турция высказалась о собственном ядерном оружии 

Lenta.ru 40 минут назад
Турция высказалась о собственном ядерном оружии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием. Об этом сообщает Anadolu.
«У некоторых есть ракеты с ядерными боеголовками, но пусть у меня их не будет», — отметил глава государства.
Он добавил, что в ближайшее время намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом покупку ЗРК Patriot. При этом, по словам Эрдогана, российские С-400, поставленные Анкаре летом этого года, значительно укрепили обороноспособность Турции.
3 сентября президент Турции осудил удар США по сирийскому Идлибу. Эрдоган подчеркнул, что Анкара обсуждает ситуацию с Россией и Ираном. Помимо этого, он заявил о намерении поднять тему Идлиба на трехстороннем саммите с этими странами, а также на Генассамблее ООН в сентябре.
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Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Анкара , Турция
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