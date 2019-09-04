Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У границ России нашли тайную базу спецназа США 

Lenta.ru + ещё 3 42 минуты назад
На территории Эстонии действует секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении, передает ERR.
По информации журналистов, тренировочная база была построена в 2014 году. В городе Тапа дислоцируется одна из батальонных групп войск НАТО, однако о размещении американского спецназа в стране ранее известно не было. Обнаружить секретный объект помогли документы Пентагона, в которых значился пункт о выделении Эстонии более 15 миллионов долларов на нужды некоего «специфического объекта».
Журналистов «Очевидца» пустили на секретный объект при условии неразглашения его местоположения. Полковник Армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер заявил, что сейчас американцы проводят тренировки на базе вместе с эстонцами. В кризисный период приказы для бойцов спецназа будут поступать из Вашингтона. «Спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте. То есть они подчиняются командованию вооруженных сил США через командование в Европе», — пояснил Стрингер.
В апреле посол Эстонии в Польше и Румынии Эрик Мармей заявил, что Таллин выступает за обеспечение регулярного ротационного военного присутствия США на территории всех трех прибалтийских республик. Глава департамента трансатлантических отношений и политики безопасности МИД Литвы Раймонда Мурмокайте также призвала американцев усилить свои военно-морскую и военно-воздушную группировки.
Войска НАТО присутствуют в Эстонии, Латвии, Литве и Польше под командованием Великобритании, Канады, Германии и США соответственно. С 2016 года альянс придерживается официальной стратегии сдерживания России — в Польше и Прибалтике были размещены дополнительные батальоны. В 2018 году НАТО усилила свою группировку в Литве.
Последние новости
Названа причина крушения штурмовика Су-25 Названа причина крушения штурмовика Су-25 Участника митинга в Москве посадили на 3,5 года за брошенную в росгвардейца урну Участника митинга в Москве посадили на 3,5 года за брошенную в росгвардейца урну В Болгарии сочли безумными заявления своего МИД о советской армии В Болгарии сочли безумными заявления своего МИД о советской армии
Комментарии42
Армия , Видео , В мире , Прибалтика , НАТО , МИД , Пентагон , США , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным54
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции117
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен672
Российский спецназ обнаружен в Идлибе
Российский спецназ обнаружен в Идлибе27
США нашли способ уничтожить С-300
США нашли способ уничтожить С-3001
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение