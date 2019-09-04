США нашли способ уничтожить С-300

Военно-воздушные силы США планируют купить две «точные копии» SA-20 (обозначение НАТО С-300ПМУ1/2). Они необходимы для проведения учений и тренировок летного экипажа, пишет The Drive.

«Высокоточные копии необходимы для проведения тренировок навыков пилотов и экипажей, — говорится в заявлении ВВС. — Для повышения эффективности требуется, чтобы эти копии были точными».

В частности, они должны не только внешне выглядеть как С-300, но и иметь радиолокационное оборудование подобное тому, которое установлено на данном зенитном ракетном комплексе. Также указывается, что на развертывание этой копии должно уходить не больше 30 минут и было достаточно двух человек.