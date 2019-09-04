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США нашли способ уничтожить С-300 

Lenta.ru 1 час назад
США нашли способ уничтожить С-300
Фото: Минобороны РФ / Wikimedia
Военно-воздушные силы США планируют купить две «точные копии» SA-20 (обозначение НАТО С-300ПМУ1/2). Они необходимы для проведения учений и тренировок летного экипажа, пишет The Drive.
«Высокоточные копии необходимы для проведения тренировок навыков пилотов и экипажей, — говорится в заявлении ВВС. — Для повышения эффективности требуется, чтобы эти копии были точными».
В частности, они должны не только внешне выглядеть как С-300, но и иметь радиолокационное оборудование подобное тому, которое установлено на данном зенитном ракетном комплексе. Также указывается, что на развертывание этой копии должно уходить не больше 30 минут и было достаточно двух человек.
У ВВС США уже есть в распоряжении настоящие С-300, они находятся на полигоне в Неваде. Однако сейчас Пентагон рассматривает покупку их копий, так как использование реального оружия на тренировках не целесообразно.
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Армия , Оружие , Пентагон , НАТО , США
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