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Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию
Фото: РИА Новости
Индийские партнеры заинтересованы в продолжении и развитии военно-технического сотрудничества с Россией. В Кремле оценили ситуацию с поставками систем С-400 в Индию как благоприятную.
Об итогах сегодняшних переговоров президента России и премьер-министра Индии во Владивостоке — по части ВТС — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Вечерние новости" на Первом канале.
"Интерес со стороны наших индийских партнеров большой. И обсуждение этой темы, я имею в виду ВТС, потом было продолжено и в ходе переговоров между российской и индийской делегациями", — сообщил он.
На вопрос о ситуации с поставками С-400 Песков ответил:
"Благоприятная. Да, безусловно, это затрагивалось, и здесь все развивается позитивно".
Нью-Дели объявил о желании приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти систем был подписан в прошлом году. На вопрос, делилась ли индийская сторона обеспокоенностю в связи с давлением США, Песков сказал, что в приоритете — обсуждать двусторонние отношения, а не отношения с третьими странами.
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Комментарии
Армия , Оружие , Политика , Дмитрий Песков , Владивосток , Индия
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