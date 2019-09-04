Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган 

РИА Новости 3 часа назад
Эрдоган оценил С-400
Фото: РИА Новости
Продолжается второй этап поставки компонентов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию, они послужат укреплению безопасности страны, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
"Проходит второй этап поставки С-400, параллельно идет обучение (турецкого персонала в РФ). Это усилит нашу систему безопасности", — заявил Эрдоган, выступая в городе Сивас на востоке Турции. Трансляцию вел телеканал NTV.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
Последние новости
Украинцы возмутились: в состав Польши "включили" Львов и Ровно Украинцы возмутились: в состав Польши "включили" Львов и Ровно Потопить за Крым. Репортаж из района ракетного удара в Черном море Потопить за Крым. Репортаж из района ракетного удара в Черном море Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Армия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У границ России нашли тайную базу спецназа США
У границ России нашли тайную базу спецназа США22
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным53
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции113
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен666
Российский спецназ обнаружен в Идлибе
Российский спецназ обнаружен в Идлибе26
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение