«Самолет зарыт в землю»: найдены тела пилотов Су-25

СМИ: найдены тела пилотов разбившегося Су-25

По сообщению СМИ, поисковики обнаружили тела погибших в Ставропольском крае пилотов штурмовика Су-25. Вместе с тем также есть неподтвержденная информация о том, что останки летчиков еще не найдены и предположительно находятся в кабине разбившегося самолета. Эта версия противоречит первоначальной — о том, что пилоты успели катапультироваться.

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, который разбился накануне в Ставропольском крае, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Собеседник издания уточнил, что обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официального подтверждения данной информация пока нет.

В то же время РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона утверждает, что тела пилотов разбившегося Су-25УБ Минобороны России пока не найдены, но, с наибольшей долей вероятности, они погибли, а их останки находятся в кабине воздушного судна.

Это предположение противоречит первоначальной версии о том, что находившиеся на борту Су-25 пилоты успели катапультироваться.

«По состоянию на 06.00 среды судьба экипажа штурмовика Су-25 остается неизвестной», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, Су-25 наполовину «зарыт» в землю, а работы по его извлечению должны начаться сразу после прибытия на место происшествия комиссии Минобороны. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, она уже находится на месте крушения штурмовика в Ставропольском крае и приступает к выяснению причин произошедшего. «На месте крушения работает комиссия Минобороны, выясняют причины. Поиск тел продолжается», — отметил собеседник агентства.

Представитель Следственного комитета России (СКР) сообщил ТАСС, что к расследованию также привлечены следователи 55-го военного следственного отдела Следкома из Пятигорска. По словам источника, работы ведутся на границе Советского и Новоселицкого районов Ставропольского края, где разбился штурмовик.

Между тем телеграм-канал Baza назвал имена летчиков: это майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев. Они служили в 368-м авиационном штурмовом полке.

О том, что в Ставропольском крае потерпел крушение Су-25УБ, накануне сообщили в Минобороны России. По данным пресс-службы ведомства, авария произошла, когда экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

«3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков», — указали в сообщении Минобороны.

Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, не причинив разрушений на земле.

Источник ТАСС в силовых структурах края рассказал, что полеты проводились с аэродрома Буденновск.

«На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна», — сказал собеседник агентства.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что в районе крушения штурмовика были обнаружены парашюты двух летчиков, выполнявших тренировочный полет. Само место падения Су-25 поисковая группа обнаружила с вертолета. Оно находится примерно в 38 км юго-западнее Буденновска. Выяснилось, что штурмовик был полностью разрушен в результате взрыва, произошедшего при столкновении с землей, рассказала собеседник агентства.

Некоторое время спустя, еще 3 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на местные власти заявил об обнаружении пилотов разбившегося Су-25. Впрочем, информации об их состоянии приведено не было.

«Работники колхоза убирали подсолнечник и увидели, как воздушное судно уходит в штопор. Насколько нам известно, пилоты обнаружены. В каком они состоянии — нам неизвестно», — отметили в администрации Советского городского округа.

Как стало известно чуть позже, эта информация была недостоверна.

Су-25 — это дозвуковой бронированный штурмовик, предназначенный для полетов как днем, так и ночью при визуальной видимости цели. Он призван оказывать поддержку сухопутным войскам и способен уничтожать цель с заданными координатами в круглосуточном режиме при любых метеоусловиях. В российских войсках самолет назвали «Грачом».

Версия Су-25УБ представляет собой двухместный учебно-боевой штурмовик, который предназначен для подготовки и тренировки летчиков. Впрочем, благодаря наличию аналогичного состава вооружения, он может быть применен не только в учебных, но и в боевых целях. Это же позволяют сделать и его навигационно-пилотажное, прицельное оборудование, и система управления оружием.