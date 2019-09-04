Для армии РФ готовят новые бронированные автомобили

Для российской армии готовят новые бронированные автомобили

Для вооруженных сил России готовят новые бронемашины отечественной сборки.

Российские бронемашины готовятся заменить «Тайфуны». Новое транспортное средство будет меньших размеров, но более защищенным. Разработка ведется на предприятии «Ремдизель».

Конструктивные изменения бронемашин пришлось принять после анализа их подвижности в условиях весны и осени. Старые автомобили застревали в больших ямах, наполненных грязью. Из-за этого пришлось снизить вес транспортных средств.

Руководство предприятия поставило перед сотрудниками задачу сделать бронемашины легче десяти тонн. Чтобы получить желаемый результат пришлось изменить существующие габариты.

В настоящее время транспортное средство, которое придет на замену «Тайфуну», имеет оптимальный вес и размер. Также конструкторы смогли дополнительно укрепить кузов бронемашины.

Руководители компании также уточнили, что в автомобиле будущего будет не более пяти мест. Рассматривается вариант с сокращением сидений до четырех.