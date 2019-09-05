США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

В Европе появился очередной стратегический бомбардировщик США

Соединённые штаты перебросили в Европу ещё один бомбардировщик, способный нести на себе ядерное оружие и крылатые ракеты, сообщает Interfax со ссылкой на информацию Командования ВВС США в Европе. На этот раз речь идёт о Boeing B-52H Stratofortress.

По данным издания, американский бомбардировщик приземлился в Великобритании 5 сентября. При этом сообщается, что на британскую авиабазу прибыли также лётчики-резервисты, которые примут участие учениях Ample Strike 19 и Cobra Warrior, а также покажут своё мастерство на авиашоу в Чехии.

В сообщении Командования США отмечается, что цель прибытия американского бомбардировщика — отработка тренировочных полётов с союзниками «в целях совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации».

Несколько дней назад на британской авиабазе уже приземлились три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit.

В марте 2019 года состоялась переброска сразу шест американских бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие