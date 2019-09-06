ВСУ обстреляли Донбасс с разных направлений

Украинские силовики обстреляли населенные пункты Золотое-5 и Лозовое, а также город Ясиноватая, где находится крупный железнодорожный узел, сообщили представители народной милиции провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Сообщается, что первый обстрел из миномета, гранатомета и стрелкового оружия произошел в 18.10, передает РИА «Новости».

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Начальник пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий подчеркнул, что подразделения республики не поддались на провокации и продолжили соблюдать перемирие.

1 сентября под обстрел ВСУ в Донбассе попали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители СЦКК от ДНР.