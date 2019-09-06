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ВСУ обстреляли Донбасс с разных направлений 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 53 минуты назад
ВСУ обстреляли Донбасс с разных направлений
Фото: РИА Новости
Украинские силовики обстреляли населенные пункты Золотое-5 и Лозовое, а также город Ясиноватая, где находится крупный железнодорожный узел, сообщили представители народной милиции провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Сообщается, что первый обстрел из миномета, гранатомета и стрелкового оружия произошел в 18.10, передает РИА «Новости».
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Начальник пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий подчеркнул, что подразделения республики не поддались на провокации и продолжили соблюдать перемирие.
1 сентября под обстрел ВСУ в Донбассе попали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители СЦКК от ДНР.
Между тем, как сообщал полпред России в группе Борис Грызлов, контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений.
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Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Украина , Яков Осадчий , Борис Грызлов , ОБСЕ , РИА Новости
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