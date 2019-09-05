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Артиллеристы ЮВО уничтожили условного противника в Армении 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Артиллеристы ЮВО уничтожили «противника» в Армении
Фото: ТАСС
Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) совместно с авиацией и ПВО уничтожили условного противника в Армении в рамках учений. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО.
"Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, в рамках двустороннего ротного тактического учения уничтожили живую силу, бронеобъекты и цели условного противника при поддержке армейской авиации и средств противовоздушной обороны в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе учений артиллеристы совместно с расчетами зенитно-ракетных комплексов, смешанного вертолетного звена Ми-24 и Ми-8МТШ выполнили более 30 нормативов и около 20 огневых задач.
Как уточнили в ЮВО, к учению привлечено порядка 500 военнослужащих и задействовано более 70 единиц техники.
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Армия , Оружие , Армения
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