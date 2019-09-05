Додон объяснил позицию Молдавии по вступлению в НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Молдавия не намерена вступать в Североатлантический альянс и будет укреплять заложенный в ее конституции нейтралитет — основное условие сохранения государственности.
«Нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. Исходя из этого мы намерены добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны», — написал Додон в Facebook после рабочего визита в Брюссель и переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Столтенберг отметил, что уважительно относиться к решению Молдавии сохранять нейтралитет.
«НАТО полностью уважает конституционный нейтралитет Молдовы и полностью поддерживает ее независимость и суверенитет. Мы знаем, что у Молдовы нет желания вступать в НАТО, и мы уважаем это решение. Мы твердо верим, что каждый народ имеет право сам определять свой курс», — заявил он, отметив, что «нейтралитет не означает изоляцию», передает РИА «Новости».
Напомним, по конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО по индивидуальному плану партнерства.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о желании Вашингтона наладить более плотное сотрудничество в военной сфере с Молдавией.