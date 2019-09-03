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В Минобороны рассказали об атаке террористов на авиабазу Хмеймим 

РИА Новости 21 минуту назад
Два беспилотника террористов уничтожены около российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии, пострадавших и материального ущерба нет, сообщает Минобороны РФ.
Дроны боевиков атаковали Хмеймим
"Третьего сентября около 21.20 мск российскими средствами контроля воздушного пространства на удалении от российской авиабазы "Хмеймим" были обнаружены два маневрирующих беспилотных летательных аппарата. БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления", — говорится в сообщении.
Отмечается, что штатные зенитные огневые средства российской авиабазы уничтожили два ударных беспилотника террористов. Пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза "Хмеймим" работает в плановом режиме, подчеркнули в российском военном ведомстве.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Министерство обороны , Сирия
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