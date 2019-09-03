Эрдоган отказался молча смотреть на удар США по Идлибу

Эрдоган осудил действия США в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил удар США по сирийскому Идлибу. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последние дни США, к сожалению, вступили в конфликт, проведя авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает… Невозможно смотреть на это молча», — сказал турецкий глава.

Эрдоган подчеркнул, что Турция обсуждает ситуацию с Россией и Ираном. Помимо этого, он заявил о намерении поднять тему Идлиба на трехстороннем саммите с этими странами, а также на Генассамблее ООН в сентябре.

Об ударе по объекту в Идлибе в Пентагоне сообщили вечером 31 августа. Американские военные заявили, что целью стали позиции боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в России), в частности, главари организации, ответственные за угрожающие гражданам США атаки. Местная пресса писала, что бомбардировке подверглась штаб-квартира связанной с «Аль-Каидой» группировки, где террористы в тот момент проводили встречу. Сообщалось о гибели более 40 боевиков и полевых командиров.

Россия осудила действия США в Идлибе. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что американская сторона нанесла удар в зоне деэскалации в нарушение всех договоренностей.