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Эрдоган осудил действия США в Идлибе 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Эрдоган отказался молча смотреть на удар США по Идлибу
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил удар США по сирийскому Идлибу. Об этом сообщает РИА Новости.
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«В последние дни США, к сожалению, вступили в конфликт, проведя авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает… Невозможно смотреть на это молча», — сказал турецкий глава.
Эрдоган подчеркнул, что Турция обсуждает ситуацию с Россией и Ираном. Помимо этого, он заявил о намерении поднять тему Идлиба на трехстороннем саммите с этими странами, а также на Генассамблее ООН в сентябре.
Об ударе по объекту в Идлибе в Пентагоне сообщили вечером 31 августа. Американские военные заявили, что целью стали позиции боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в России), в частности, главари организации, ответственные за угрожающие гражданам США атаки. Местная пресса писала, что бомбардировке подверглась штаб-квартира связанной с «Аль-Каидой» группировки, где террористы в тот момент проводили встречу. Сообщалось о гибели более 40 боевиков и полевых командиров.
Россия осудила действия США в Идлибе. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что американская сторона нанесла удар в зоне деэскалации в нарушение всех договоренностей.
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Армия , В мире , Конфликты , США , Турция
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