США предсказали разгром в Азии за пару часов

«Стратегическое банкротство»: AT предсказала США разгром в Азии всего за пару часов

США теряют звание сильнейшего в военном отношении игрока в Индо-Тихоокеанском регионе в частности из-за стремительного развития потенциала Китая , пишет The Asia Times со ссылкой на доклад Исследовательского центра США при Сиднейском университете. Как отмечают составители документа, почти все американские военные активы в этом регионе могут быть подавлены в течение всего нескольких часов с начала конфликта.

США потеряли место сильнейшего в военном отношении игрока в Азии. В этом контексте ракеты любых Вооружённых сил, которые в стремительном темпе проходят модификацию, могут подавить американские базы в течение всего нескольких часов, пишет The Asia Times со ссылкой на доклад Исследовательского центра США при Сиднейском университете.

Авторы исследования предупреждают, что американская оборонительная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе «находится на пороге беспрецедентного кризиса», поэтому Вашингтон, возможно, не сможет защитить своих союзников во время противостояния с Китаем. Это означает, что Австралии , Китаю и прочим партнёрам США необходимо подумать о расширении сотрудничества с Америкой в целях обеспечения безопасности.

Кроме того, в докладе подчёркивается, что китайская армия быстрее развивается по сравнению с США и их азиатскими союзниками. Главная область, в которой Пекин добился существенных успехов, — это ракеты.

«Китай развернул внушительный арсенал высокоточных ракет, а также прочих контрсредств с целью подорвать американское военное превосходство», — утверждают составители доклада.

По их словам, Китай располагает тысячами подобных ракет.

В результате, как отмечается в документе, почти все американские военные активы в западной части Тихого океана «могут быть нейтрализованы высокоточными ударами в первые часы конфликта».

Китайский МИД в свою очередь сообщил, что пока не изучил доклад, однако его официальный представитель Гэн Шуан подчеркнул, что военная политика его страны «оборонительная по своей сути».

Тем не менее, как отмечает издание, содержание доклада вряд ли удивит Пентагон

В 2018 году Национальная комиссия по оборонной стратегии США сообщила конгрессу, что «американские вооружённые силы могут понести неприемлемо высокие потери» и «могут не одержать победу и даже проиграть в войне против Китая или России».

Спустя шесть месяцев в ежегодном докладе Пентагона отмечалось, что Пекин собирается создать первоклассные вооружённые силы и постепенно становится «ведущей силой в Индо-Тихоокеанском регионе». При этом австралийское исследование ставит под сомнение способность США идти в ногу с Китаем и предупреждает о том, что Вашингтону грозит «стратегическое банкротство».

В частности, американский флот ядерных ударных подводных лодок сокращается несмотря на то, что именно сейчас они нужны как никогда.

«Проще говоря, в то время как обстановка на поверхности становится более опасной из-за развёртываемых Китаем крылатых ракет, гиперзвуковых технологий и систем ПВО, устойчивое превосходство США в подводной войне приобретает всё более важную роль в региональном балансе сил», — отмечается в исследовании.

Вместе с тем глава Командования силами США в Индо-Тихоокеанском регион адмирал Фил Дэвидсон заявил, что он получает лишь половину из необходимого ему количества подлодок. В докладе также говорится, что Австралии, а также другим партнёрам США вроде Японии необходимо заполнить вакуум, который после себя оставляет Америка.

Авторы документа указывают также на то, что вооружённые силы США страдают от той же проблемы, что и их союзники — распыления сил. Австралия, например, в период с 2001-ого по 2018 год потратила в три раза больше денег на проведение операций на Ближнем Востоке, чем на Индо-Тихоокеанский регион.

Обременившие американский военный бюджет кампании в Афганистане, Ираке и Сирии привели к тому, что «Вашингтон оказался плохо подготовлен для соревнования с великими державами в Индо-Тихоокеанском регионе», — подводят итог составители доклада.