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В РФ ответили Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой войне 

News.ru 56 минут назад
Россия ответила Болгарии на слова о Второй мировой
Фото: pixabay.com
Заявление Министерства иностранных дел (МИД) Болгарии о выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии на следующей неделе, вызвало недоумение в посольстве РФ в Болгарии.
Ранее предстоящее мероприятие в МИД страны назвали вмешательством во внутриполитические дела Болгарии, а также попросили не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией, — говорится в заявлении российского диппредставительства в Facebook.
Дипломаты также подчеркнули, что выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, а призвана ознакомить жителей страны с архивными материалами из российских фондохранилищ.
Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы, — пояснили в посольстве РФ.
Ранее News.ru писал о том, что МИД Болгарии посоветовал России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. Кроме того, София обвинила Россию во вмешательстве во внутриполитические дела страны, отметив, что термин «освобождение» «ставит в привилегированное положение некоторые политические круги».
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Комментарии45
Армия , Войска , Политика , МИД
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