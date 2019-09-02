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Россия и Иран проведут совместные морские учения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 2 часа назад
Россия и Иран проведут совместные морские учения
Фото: РИА Новости
В Индийском океане пройдут совместные российско-иранские учения, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«Мы будем проводить совместные с Россией военные учения в Индийском океане. Может, другие страны тоже будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этим учениям», — передает слова Зарифа ТАСС.
В конце июля Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество. Командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади также сообщал, что в будущем могут пройти совместные военно-морские учения двух стран в районе Ормузского пролива.
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Армия , МИД , ИТАР-ТАСС , Иран
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