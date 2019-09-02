Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У США закончились авианосцы в Атлантике 

Российская Газета 4 часа назад
У США закончились авианосцы в Атлантике
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Из семи авианосцев ВМС США, базирующихся на восточном побережье страны, в строю лишь один. Да и тот находится далеко от Атлантики — в Индийском океане.
График боевого дежурства авианосных ударных группировок американского флота нарушился из-за серьезной неисправности, обнаруженной на Harry S. Truman (CVN-75). Корабль должен был отправиться в поход летом, но вместо этого застрял на верфи Норфолка.
— У авианосца обнаружена проблема в корабельной энергосети, требующая анализа и ремонта. Корабль находится в военно-морской верфи Норфолка, чтобы определить причину и масштаб неисправности. Экипажу и реакторным установкам Harry S. Truman ничто не угрожает, — заявил USNI News пресс-секретарь Командования сил ВМС США капитан Скотт Миллер.
Единственным исправным авианосцем на восточном побережье США является Dwight D. Eisenhower (CVN-69) — после 18-месячного техобслуживания экипаж корабля проходит обучение. Возглавлямая CVN-69 авианосная ударная группа не будет готова к выходу в море раньше 2020 года.
Авианосец John C. Stennis (CVN-74) пришел в Норфолк для капитального ремонта по истечении половина срока службы. Начало работ запланировано на 2021 год, до той поры корабль будет использоваться как стоящий на приколе плавучий аэродром для тренировки палубной авиации.
В ходе аналогичного ремонта разобран на части George Washington (CVN-73). George H. W. Bush (CVN-77) застрял в Норфолке на два с лишним года — 10-месячное техобслуживание корабля затянулось из-за неспособности верфи выдержать договорные сроки.
А новейший Gerald R. Ford (CVN-78) не могут ввести в строй из-за многолетних проблем с оружейными лифтами, системой отправки и приема самолетов, К многочисленным "болезням" корабля добавились и выявленные недавно дефекты ядерной силовой установки.
Единственный боеспособный авианосец с восточного побережья США Abraham Lincoln (CVN-72) находится в Аравийском море. Его АУГ покинула базу 1 апреля и сейчас крейсирует у берегов Индии. В связи с ростом напряженности в Персидском заливе корабль изменил место базирования и после окончания похода отправится на западное побережье, в Сан-Диего.
Российская Газета: последние новости
В России с 1 сентября изменились правила призыва в армию В России с 1 сентября изменились правила призыва в армию Необычной посадке Су-57 нашлось объяснение Необычной посадке Су-57 нашлось объяснение Госдеп попытался оправдаться за свои действия в Идлибе Госдеп попытался оправдаться за свои действия в Идлибе
Комментарии
Армия , В мире , Остров Норфолк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»13
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким2
Названа причина инсульта первого президента Крыма
Названа причина инсульта первого президента Крыма17
Пока вы не уснули: Жириновский назвал способ наказать Польшу
Пока вы не уснули: Жириновский назвал способ наказать Польшу27
Видео
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
02:57
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
Общество
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
00:05
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение