Американцев напугали «способными уничтожить цивилизацию» российскими подлодками

Ядерный подводный флот России способен «покончить с цивилизацией», особенно после получения лодок проекта «Хабаровск» с атомными боеголовками «Посейдон», пишут американские СМИ.

Как пишет The National Interest, российские подлодки проекта «Борей», имеют «почти невообразимо мрачное предназначение» — разрушать вражеские города даже в том случае, если прочие ядерные силы страны будут уничтожены первым ударом противника, передает RT.

Издание отмечает, что в настоящий момент российский ВМФ располагает тремя «Бореями», при этом в 2012-2016 годах Россия заложила еще пять усовершенствованных подлодок проекта «Борей-А», первая из которых, «Князь Владимир», должна быть включена в состав Северного флота до конца 2019 года.

По данным американского издания, все пять кораблей проекта должны быть приняты на вооружение к 2021 году, после чего Россия получит группу из восьми «Бореев» и «Бореев-А», которая будет поровну разделена между Северным и Тихоокеанским флотами.

The National Interest сообщает также, что «Бореи» составляют лишь половину будущих морских сил ядерного сдерживания России. Второй их частью станет «уникальный» флот из четырех подлодок проекта «Хабаровск», каждая из которых будет оснащена шестью беспилотными аппаратами «Посейдон» с ядерной энергоустановкой.

«Москва, по всей видимости, желает получить для своего ядерного арсенала, который и так способен покончить с цивилизацией в случае ядерного конфликта, определенный запас мощности», — подчеркнул автор издания.

В начале августа в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации вернулся атомный подводный крейсер «Омск» проекта 949А «Антей».