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США утратили все авианосцы на восточном побережье 

Ferra.ru + ещё 6 3 часа назад
США утратили все авианосцы на восточном побережье
Фото: Ferra.ru
В американском авианосце «Гарри Трумэне» нашли серьёзные неполадки, связанные с неисправностью системы распределения электроэнергии на борту корабля. Это значит, что флот США остаётся без действующих авианосных ударных групп на восточном побережье США.
Представители Военно-морских сил Соединённых Штатов объяснили, что поломка требует анализа проблемы и ремонта. На это уйдёт время, и осенью вряд ли состоится развёртывание авианосца.
В итоге на восточном побережье США функционирует только авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Но и он восстанавливается после сложного 18-месячного периода технического обслуживания главного вымпела.
Издание USNI News пишет, что «проблемы „Трумэна“ подчёркивают хрупкость флота авианосцев восточного побережья».
Другие авианосцы США либо готовятся к капитальному ремонту, либо прошли его наполовину, либо ещё находятся на техническом обслуживании.
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Армия , Дуайт Эйзенхауэр , США
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