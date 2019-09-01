США утратили все авианосцы на восточном побережье

В американском авианосце «Гарри Трумэне» нашли серьёзные неполадки, связанные с неисправностью системы распределения электроэнергии на борту корабля. Это значит, что флот США остаётся без действующих авианосных ударных групп на восточном побережье США.

Представители Военно-морских сил Соединённых Штатов объяснили, что поломка требует анализа проблемы и ремонта. На это уйдёт время, и осенью вряд ли состоится развёртывание авианосца.

В итоге на восточном побережье США функционирует только авианосец « Дуайт Эйзенхауэр ». Но и он восстанавливается после сложного 18-месячного периода технического обслуживания главного вымпела.

Издание USNI News пишет, что «проблемы „Трумэна“ подчёркивают хрупкость флота авианосцев восточного побережья».

Другие авианосцы США либо готовятся к капитальному ремонту, либо прошли его наполовину, либо ещё находятся на техническом обслуживании.