В ДНР заявили об уничтожении беспилотников ВСУ

В ДНР заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

Несмотря на объявленное перемирие, обстановка на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР остается напряженной. Ранее представители ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали об обстреле Горловки и Коминтерново.

«Мы не исключаем, что обстрел велся с целью спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии обвинить в нарушении перемирия, так как в ходе обоих обстрелов к позициям Народной милиции пытались приблизиться вражеские беспилотники, которые должны были зафиксировать ответную стрельбу с нашей стороны. БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в "серой зоне"» — приводит слова представителя народной милиции ДНР агентство.

По словам военных республики обстрелы со стороны украинских военных начался 1 сентября в 6:05 и 7:15, при этом минометным ударам были подвергнуты поселок шахты 6/7 в Горловке и село Коминтерново на юге Республике.

Как уточняют в ДНР, Всего было выпущено семь мин калибром 82 мм и произведено пять выстрелов из СПГ.

Ранее в народной милиции республики сообщили, что ВСУ за предыдущие сутки выпустили по территории ДНР свыше 500 боеприпасов, в результате было повреждено и уничтожено 16 домостроений.