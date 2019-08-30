Минобороны сообщило о запуске ракеты «Рокот»

Космические войска ВКС России осуществили с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя "Рокот" с космическим аппаратом военного назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ

"Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Рокот" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", — сказали в военном ведомстве.

Пуск проведен в 17.00 мск с третьей пусковой установки, уточнили в военном ведомстве.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Космическим центром Хруничева

Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.

Ранее американский специализированный сайт spaceflightnow.com сообщил, что 30 августа с космодрома Плесецк с помощью ракеты "Рокот" будет запущен третий геодезический спутник "Гео-ИК-2".

Первый спутник "Гео-ИК-2" в феврале 2011 года был выведен на нерасчетную орбиту из-за сбоя системы управления разгонного блока "Бриз-КМ" и не мог использоваться по целевому назначению. Второй "Гео-ИК-2" был успешно запущен в июне 2016 года.

По данным на сайте производителя, компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева, "Гео-ИК-2" позволяет проводить геодезические измерения высокой точности и тем самым обеспечивает потребности российской науки в обновлении картографической модели Земли и уточнении ее геофизических параметров. Орбитальная группировка системы "Гео-ИК-2" будет состоять из двух спутников.

Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что в 2019 году состоятся последние два пуска ракеты "Рокот" — со спутником "Гео-ИК-2" и тремя низкоорбитальными космическими аппаратами персональной связи "Гонец-М".

В космической ракете-носителе "Рокот" используются блоки ускорителей межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б (по классификации НАТО — "Стилет") и разгонный блок "Бриз-КМ". Во всех ступенях ракеты "Рокот" и в блоке "Бриз-КМ" применяются токсичные компоненты топлива (горючее — несимметричный диметилгидразин, окислитель — азотный тетраоксид). Система управления ракеты произведена на украинском предприятии "Хартрон".

В настоящее время рассматривается возможность создания ракеты "Рокот-2" с блоком "Бриз-КМ-2", в котором будут также использоваться токсичные компоненты топлива, однако вместо украинской системы управления будет применена российская.