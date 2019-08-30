Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина потребовала не использовать марку «Ан» для российского «Руслана» 

РИА Новости + ещё 7 6 часов назад
Украина потребовала переименовать российский «Руслан»
Фото: РИА Новости
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал сменить название нового самолета "Руслан" от российского конструкторского бюро "Ильюшин". Об этом говорится на сайте предприятия.
"В истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "Ан", — отмечается в сообщении.
Представители украинского концерна пояснили, что не принимают участие в разработке этого судна. При модернизации оборудования летно-техническая составляющая самолета может претерпеть сильные изменения, и "Антонов" не может брать ответственность за его безопасность.
"Руслан" (Ан-124) — советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. Среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан", — "Волга-Днепр", "Алроса", "Ангара", "Турухан" и другие.
Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским "КБ Антонова".
Последние новости
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой" Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой" Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Комментарии
Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Украина , Волга-Днепр , Алроса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выступила с обвинениями в адрес Грузии
Россия выступила с обвинениями в адрес Грузии120
Пока вы не уснули: почему сорван обмен заключенными
Пока вы не уснули: почему сорван обмен заключенными21
В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел
В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел66
Китай поссорился с США из-за Украины
Китай поссорился с США из-за Украины104
Грабители обчистили обменник на 140 миллионов рублей
Грабители обчистили обменник на 140 миллионов рублей42
Видео
Мир не таких, как все
06:25
Мир не таких, как все
Общество
Путин назвал нормальное число детей в семье
02:50
Путин назвал нормальное число детей в семье
Общество Политика
Пока вы не уснули: появились новые подробности убийства Захарченко
03:00
Пока вы не уснули: появились новые подробности убийства Захарченко
В мире
Россиянам напомнили о работе 31 декабря
00:37
Россиянам напомнили о работе 31 декабря
Общество
Обстановка ухудшается: в Донбассе погибли три ополченца
02:44
Обстановка ухудшается: в Донбассе погибли три ополченца
В мире Статьи
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
01:49
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Происшествия
Истребители Су-34 сели на автомагистраль
00:58
Истребители Су-34 сели на автомагистраль
Армия Оружие
«Зубы выбью и глаза выдавлю»
01:21
«Зубы выбью и глаза выдавлю»
Происшествия
Великобритания дала ЕС обещание по Brexit
03:19
Великобритания дала ЕС обещание по Brexit
В мире
Гонконг находится на пороге объявления ЧП
00:33
Гонконг находится на пороге объявления ЧП
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение