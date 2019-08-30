Украина потребовала переименовать российский «Руслан»

Украина потребовала не использовать марку «Ан» для российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал сменить название нового самолета "Руслан" от российского конструкторского бюро "Ильюшин". Об этом говорится на сайте предприятия.

"В истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "Ан", — отмечается в сообщении.

Представители украинского концерна пояснили, что не принимают участие в разработке этого судна. При модернизации оборудования летно-техническая составляющая самолета может претерпеть сильные изменения, и "Антонов" не может брать ответственность за его безопасность.

"Руслан" (Ан-124) — советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. Среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан", — "Волга-Днепр" "Алроса" , "Ангара", "Турухан" и другие.

Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским "КБ Антонова".