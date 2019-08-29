Асад распускает ополчение брата по запросу России

Президент Сирии Башар Асад решил распустить военное крыло Ассоциации «Аль-Бустан», принадлежащее его двоюродному брату Рами Махлуфу. Решение было принято после того, как Россия якобы приказала ограничить расширение продолжающегося найма в ассоциацию в обмен на привлекательные зарплаты.

Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека», Ассоциация продолжит свою работу в сфере благотворительности и сохранит свои кадры и руководство. Наблюдать за её деятельностью будет администрация президента и министерство социальных дел.

В заявлении Ассоциации, размещённом в социальных сетях, утверждается, что благотворительный фонд «Аль-Бустан» был и остаётся частью сирийского арабского народа и будет протягивать руку помощи каждому нуждающемуся: ассоциация всегда готова оказать медицинскую, сервисную, социальную помощь на всей территории Сирии.

Ранее News.ru сообщал, что сирийские силовики поместили под домашний арест богатейшего бизнесмена, двоюродного брата президента Башара Асада Рами Махлуфа. Также под арестом находятся отец Махлуфа Мухаммед и два брата — Ихаб и Ияд.