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Россия получила несколько заявок на покупку МиГ-35 

Российская Газета 1 час назад
Фото: mil.ru
Экспортный вариант легкого истребителя МиГ-35, который дебютировал на авиакосмическом салоне МАКС-2019, вызвал заинтересованность иностранные военных. Несколько стран выразили заинтересованность в приобретении нового самолета поколения 4++.
Как сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, уже поступило несколько предложений, и "Рособоронэкспорт" ведет предметные переговоры.
Новый истребитель, как рассказал Шугаев, в день открытия авиасалона осмотрел президент Турции Реджеп Эрдоган, который заинтересовался вооружением и летными качествами машины.
Отметим, что экспортный вариант МиГ-35 отличает измененная геометрия планера и новая система бортового радиолокационного оборудования. Радар с активной фазированной решеткой способен захватывать до 30 воздушных целей. В качестве силовых установок на МиГ-35 применяются турбореактивные двигатели РД-33МК, которые в сочетании с уникальными характеристиками планера обеспечивают самолету сверхманевренность и высокую тяговооруженность.
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Комментарии
Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Рособоронэкспорт , Авиационно-космический салон МАКС
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