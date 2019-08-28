Россия получила несколько заявок на покупку МиГ-35

Экспортный вариант легкого истребителя МиГ-35, который дебютировал на авиакосмическом салоне МАКС-2019 , вызвал заинтересованность иностранные военных. Несколько стран выразили заинтересованность в приобретении нового самолета поколения 4++.

Как сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, уже поступило несколько предложений, и "Рособоронэкспорт" ведет предметные переговоры.

Новый истребитель, как рассказал Шугаев, в день открытия авиасалона осмотрел президент Турции Реджеп Эрдоган , который заинтересовался вооружением и летными качествами машины.

Отметим, что экспортный вариант МиГ-35 отличает измененная геометрия планера и новая система бортового радиолокационного оборудования. Радар с активной фазированной решеткой способен захватывать до 30 воздушных целей. В качестве силовых установок на МиГ-35 применяются турбореактивные двигатели РД-33МК, которые в сочетании с уникальными характеристиками планера обеспечивают самолету сверхманевренность и высокую тяговооруженность.