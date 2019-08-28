На МАКС-2019 показали ловца гиперзвуковых ракет 

На авиасалоне МАКС-2019 представили концепт летающей лаборатории для испытания гиперзвуковых ракет и других высокоскоростных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Российская газета».
Концепт лаборатории создали в Летно-испытательном институте имени Громова. Ядром системы выступает модульная универсальная ракета с разгонным блоком. Туда можно будет загрузить аппарат массой до трех тонн и длиной до шести метров, предназначенный для испытаний.
Концепт летающей лаборатории для испытаний гиперзвуковых аппаратов. Фото https://t.co/V5ZcSzRgO5 pic.twitter.com/jl9qoTw7RZ— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 28 августа 2019 г.
Ракету с аппаратом будут помещать в тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. На нужной высоте манипулятор выведет ракету наружу через грузовой люк.
После этого можно будет снять показатели поведения аппарата в воздухе или провести полноценные летные испытания. Испытуемый аппарат в этих целях будут разгонять до скорости, необходимой для работы гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.
Также летающая лаборатория обеспечит возврат аппарата или ракеты на Ил-76, «поймав» его на траектории возврата.
Подобные эксперименты с «ловлей» летательных аппаратов после испытаний проводили в США в 50-е и 70-е годы. Для них использовали Boeing 747. Также у американцев есть проект Gremlin, предполагающий выпуск группы мини-дронов с грузового самолета C-130. Однако во всех этих испытаниях участвовали дозвуковые летательные аппараты.