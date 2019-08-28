На МАКС-2019 показали ловца гиперзвуковых ракет

На авиасалоне МАКС-2019 представили концепт летающей лаборатории для испытания гиперзвуковых ракет и других высокоскоростных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Российская газета».

Концепт лаборатории создали в Летно-испытательном институте имени Громова. Ядром системы выступает модульная универсальная ракета с разгонным блоком. Туда можно будет загрузить аппарат массой до трех тонн и длиной до шести метров, предназначенный для испытаний.

Ракету с аппаратом будут помещать в тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. На нужной высоте манипулятор выведет ракету наружу через грузовой люк.

После этого можно будет снять показатели поведения аппарата в воздухе или провести полноценные летные испытания. Испытуемый аппарат в этих целях будут разгонять до скорости, необходимой для работы гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Также летающая лаборатория обеспечит возврат аппарата или ракеты на Ил-76, «поймав» его на траектории возврата.