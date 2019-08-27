Турецкие партнеры имеют неподдельный интерес к российской технике, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
"Показали лицом весь наш товар, выбор за ними, интерес у них неподдельный", — сказал он.
"Это про авиационную технику, про системы радиоэлектронной борьбы, про средства ПВО", — добавил Борисов.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.