Борисов отметил интерес турецких партнеров к российской технике

"Показали лицом весь наш товар, выбор за ними, интерес у них неподдельный", — сказал он.

"Это про авиационную технику, про системы радиоэлектронной борьбы, про средства ПВО", — добавил Борисов.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.