Названа доля российских запчастей в украинской армии

«Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60 процентов деталей, для остальных 40 процентов до сих пор не нашли замену», — цитирует агентство интервью Коваленко порталу Lb.ua.

Сегодня в системе оборонно-промышленного комплекса Украины существует много коррупционных рисков, в том числе возможны злоупотребления при закупке комплектующих из России, признает политик. Чтобы уменьшить их, необходимо скоординировать работу спецслужб и финансировать специальные программы в профильных институтах, уверена она.

В Вооруженных силах Украины до сих пор находится большое количество техники, производимой в России, отметила будущий парламентарий. Киев должен любым способом поддерживать боеготовность вооружения, считает Коваленко. Для этого можно либо проводить импортозамещение, «которое возможно, когда таких образцов много». Второй путь — импорт из России, если «образцы единичные и замещение невыгодно», добавила представитель «Слуги народа».

Это в первую очередь касается военной авиационной техники, которая серийно производится в России.

«Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой», — заявила Коваленко.

По ее мнению, если закупками будут заниматься спецслужбы, «то процесс будет подотчетен».