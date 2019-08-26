Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском

По его словам, произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В августе сообщалось, что инцидент, произошедший на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от Северодвинска, может быть связан с испытаниями элементов перспективной гиперзвуковой ракетой «Циркон», в топливном компоненте для жидкостной двигательной установки (ДУ) которой применяются каталитические присадки, или разрабатываемой низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ).

Согласно официальным данным, инцидент, связанный с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке (ДУ), вызвал гибель семи человек.