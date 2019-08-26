Россия «незаметно» вывела АПЛ с Камчатки

Тихоокеанский флот (ТФ) Военно-морского флота (ВМФ) России на базе в Вилючинске (Камчатка) отработал скрытый вывод атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 671 и 949А. Соответствующее видео опубликовала «Звезда».

«В ходе учения расчеты радиационной, химической и биологической защиты объединения применили специальную аэрозольную завесу, а военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели профилактическое гранатометание в акватории бухты Крашенинникова», — передает РИА Новости заявление начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Николая Воскресенского.

Кроме двух АПЛ, в учениях были задействованы буксиры отряда обеспечения и скоростные специальные плавсредства, а также более 50 военнослужащих.

24 августа АПЛ проектов 667БДРМ и 955 выстрелили межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).