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Россия «незаметно» вывела АПЛ с Камчатки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тихоокеанский флот (ТФ) Военно-морского флота (ВМФ) России на базе в Вилючинске (Камчатка) отработал скрытый вывод атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 671 и 949А. Соответствующее видео опубликовала «Звезда».
«В ходе учения расчеты радиационной, химической и биологической защиты объединения применили специальную аэрозольную завесу, а военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели профилактическое гранатометание в акватории бухты Крашенинникова», — передает РИА Новости заявление начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Николая Воскресенского.
Кроме двух АПЛ, в учениях были задействованы буксиры отряда обеспечения и скоростные специальные плавсредства, а также более 50 военнослужащих.
24 августа АПЛ проектов 667БДРМ и 955 выстрелили межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).
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Комментарии
Армия , Войска , Николай Воскресенский , РИА Новости , Вилючинск
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