Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыто будущее всех Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году состоится выкатка и начнутся испытания первого глубоко модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МСМ, а в конце 2020 года — первого построенного с нуля бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министр добавил, что параллельно идет строительство первой партии серийных Ту-160М, ведется модернизация строевых Ту-160 и готовится контракт на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.
По словам Мантурова, выполнение контракта на производство 76 единиц истребителей пятого поколения Су-57 не повлияет на намеченные ранее планы по поставкам Су-35, а работы по созданию Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в установленные сроки развернуты в «Туполеве» и на предприятиях кооперации.
Касательно дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М министр сообщил, что первый такой самолет «проходит заводские летные испытания, к концу года к ней присоединится вторая». «В третьем квартале 2020 года самолеты будут предъявлены военным на государственные совместные испытания (ГСИ)», — сказал Мантуров. По его словам, готовится контракт на глубокую модернизацию строевых Ту-22М3.
В текущем году Минобороны, по словам Мантурова, определится с заменой Ту-142 и Ил-38, а «вопрос глубокой модернизации Ту-142 в настоящее время прорабатывается на основе опыта модернизации самолетов Ту-95МС». Первые образцы легкого транспортника Ил-112В, в настоящее время доводимого до требований тактико-технического задания Минобороны, поступят в опытную эксплуатацию в 2022 году, добавил министр.
В апреле главный конструктор «Ил» Николай Таликов сообщил об отказе автоматики в ходе первого полета получившегося перетяжеленным Ил-112В.
В декабре 2018 года Ту-22М3М совершил первый полет.
Последние новости
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос» Sukhoi Superjet оказался кому-то нужен после аварий и катастроф ГЛОНАСС перестал быть глобальным
Комментарии
Армия , Оружие , Николай Таликов , Туполев , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8268
Телеведущий оскорбил проголосовавших за Зеленского украинцев10
Кремль пообещал ответ на ракетные испытания США65
Выброс был: что происходит в Северодвинске209
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США21
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
00:32
Донбасс забросали агитационными листовками на русском языке
В мире
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение