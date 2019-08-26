Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму 

Экипажи истребителей Су-30МС в ходе учений на полигоне в Крыму отработали боевые пуски ракет по воздушным целям условного противника.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«В ходе учебно-тренировочных полётов лётчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса «воздух-воздух», — сообщили в ЧФ.
Также пилоты выполнили фигуры сложного пилотажа с целью ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.
В учениях были задействованы 10 истребителей.
Ранее «Крыминформ» передавал, что инженеры ЧФ отработали обеспечение питьевой водой в полевых условиях.