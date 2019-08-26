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Украинский военный командир погиб на Донбассе 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: страница Юрия Бутусова на Facebook
Командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины погиб во время боя на Донбассе. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
25-летний военный с позывным «Тихий» погиб в результате обстрела из пулемета или снайпера под Горловкой, отметил Бутусов. По его словам, бой рядом с населенным пунктом продолжается.
Кроме того, погиб еще один украинский военнослужащий — морской пехотинец 35-й бригады. Причиной его смерти стало пулевое ранение.
Ранее на мине в Донбассе подорвался снайпер полка «Азов» Роман Романенко. 25-летний военный, носивший позывной «Бич», погиб 10 августа, спустя три дня его останки передали представителям гуманитарного проекта «Эвакуация 200» при Минобороны Украины.
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Армия , Войска , Конфликты , Украина , Роман Романенко , Министерство обороны
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