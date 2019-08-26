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Американцы прокатились на российском «летающем» танке 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Twitter
Американские военные во время учений в Южной Корее покатались на российских танках Т-80 и БМП-3. Фото и видео с учений опубликованы в твиттере 3-8 CAV (Warhorse).
По данным «Российской газеты», на фото с танком запечатлены военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США. «РГ» отмечает, что в Южной Корее существует одно подразделение — 3-я бронетанковая бригада — использующее российскую технику. У бригады есть 42 танка Т-80У и 67 БМП-3. Их поставили в страну в конце 90-х — начале 2000-х годов.
Танк Т-80 весом 46 тонн имеет 1250-сильный мотор и разгоняется до 70 километров в час. Он легко подпрыгивает, поэтому и получил прозвище «летающего».
Как отмечает Defence Blog, танки были поставлены Южной Корее в счет погашения государственного долга России.
По данным издания, до 2014 года Т-80 оставался самым мощным танком Южной Кореи. Затем его заменил K2 южнокорейского производства, оснащенный 120-миллиметровой танковой пушкой.
Комментарии
Армия , Южная Корея
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