Части сбитого в 1942 году американского самолета нашли под Воронежем

Поисковики обнаружили рядом с селом Парусное Новоусманского района Воронежской области фрагменты американского самолета "Бостон-3", который был сбит 8 июля 1942 года — в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "Вести — Воронеж".

Как известно, данное четырехместное воздушное судно принадлежало 453 авиационному полку 244 авиационной дивизии 2-й воздушной армии. Эта дивизия была практически полностью оснащена американской техникой, поставлявшейся в СССР по ленд-лизу.

Отмечается, что вместе с фрагментами поисковики нашли костные останки, которые, предположительно, могут являться человеческими. Находку уже передали полицейским на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Новгороде нашли саркофаги домонгольского периода.