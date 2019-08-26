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Части сбитого в 1942 году американского самолета нашли под Воронежем 

Газета.Ru + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Поисковики обнаружили рядом с селом Парусное Новоусманского района Воронежской области фрагменты американского самолета "Бостон-3", который был сбит 8 июля 1942 года — в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "Вести — Воронеж".
Как известно, данное четырехместное воздушное судно принадлежало 453 авиационному полку 244 авиационной дивизии 2-й воздушной армии. Эта дивизия была практически полностью оснащена американской техникой, поставлявшейся в СССР по ленд-лизу.
Отмечается, что вместе с фрагментами поисковики нашли костные останки, которые, предположительно, могут являться человеческими. Находку уже передали полицейским на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Новгороде нашли саркофаги домонгольского периода.
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Армия , Войска , Катастрофы , Происшествия , Воронежская Область
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