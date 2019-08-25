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Росгвардию вооружат пистолетами-шокерами с лазерной указкой 

Ferra.ru + ещё 3 21 минуту назад
Фото: Ferra.ru
СМИ сообщают, что Федеральная служба войск национальной гвардии решила закупить 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм». Такие пистолеты могут работать при температурах от минус 20 градусов до плюс 50 градусов.
Всего Росгвардия готова потратить на покупку оружия 3 миллиона 741 тысячу рублей. Подача заявок продлится до 11 сентября.
Один такой «Шторм» стоит 8,7 тысячи рублей. Пистолет-электрошокер также оснащён фонариком и лазерной указкой.
РБК напоминает, что в марте главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН разместил подобный тендер на закупку 1000 дистанционных электрошокеров «АИР-107У». Эти шокеры тоже должны были работать при температурах от минус 20 градусов до плюс 50 градусов.
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Армия , Оружие , Росгвардия , ФСИН , РБК
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