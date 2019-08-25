Росгвардию вооружат пистолетами-шокерами с лазерной указкой

СМИ сообщают, что Федеральная служба войск национальной гвардии решила закупить 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм». Такие пистолеты могут работать при температурах от минус 20 градусов до плюс 50 градусов.

Всего Росгвардия готова потратить на покупку оружия 3 миллиона 741 тысячу рублей. Подача заявок продлится до 11 сентября.

Один такой «Шторм» стоит 8,7 тысячи рублей. Пистолет-электрошокер также оснащён фонариком и лазерной указкой.