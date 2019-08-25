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КНДР показала новую сверхкрупную ракетную пусковую установку 

ТК «Звезда» + ещё 44 3 часа назад
Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press
В Северной Корее остались довольны произведенным накануне запуском ракет.
Снимки новой сверхкрупной ракетной пусковой установки, которую КНДР испытала 24 августа, показало северокорейское агентство ЦТАК.
На кадрах улыбается северокорейский лидер, радуясь успешному испытанию ракет. За спиной у него выстроились на пусковой установке и возле нее десятки военных, которые аплодируют.
По данным агентства, Ким Чен Ын сам руководил испытательным огнем. Были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые преодолели 380 км на высоте 97 км. Тестовый запуск показал — «все тактические и технологические характеристики системы достигли установленных критериев», добавили в ЦТАК.
Военные Южной Кореи заявили о том, что все они следят за ситуацией и находятся в полной боевой готовности.
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Армия , Войска , Оружие , Чен Ким , КНДР
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