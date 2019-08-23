Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует и более того — они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Сколько времени потребуется России на создание аналогичных вооружений или у нас есть чем ответить американцам уже сейчас?

В пятницу Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России заявил, что Москва обеспечит свою безопасность после одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так президент прокомментировал проведенное американскими военными в начале недели испытание ракеты наземного базирования с дальностью полета более 500 километров. По сути, эта ракета может стать наземным вариантом американской ракеты «Томагавк» или новым аналогом «Першингов», которые были уничтожены в соответствии с требованиями ДРСМД.

Путин обратил внимание на то, что испытание состоялось всего через 16 дней после прекращения действия договора. По его словам, оно «не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий». Президент подчеркнул, что США «срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора».

«Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки Мк-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что Россия неоднократно обращала внимание, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии , и их предстоящее размещение в Польше являются прямым нарушением ДРСМД. «Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные Мк-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования „Томагавк“. Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали. И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше?

Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?» — добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не хотела втягиваться в гонку вооружений, и Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном для восстановления доверия и укрепления международной безопасности. Однако он также поручил Минобороны МИД проанализировать уровень угроз России в результате действий США «и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

Совете Федерации услышали в словах Путина логичный ответ на «усилия США по получению превосходства в области ракетных вооружений». «США уже достаточно давно, еще находясь в рамках ДРСМД, начали нарушать его, разрабатывая и создавая новое поколение ракет средней дальности», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков

По его словам, после создания запрещенных ракет американцы стали искать повод выйти из договора. Косвенным подтверждением этому Пушков назвал заявление шефа Пентагона Марка Эспера о желании США разместить в Азии ракеты средней дальности. «Это означает, что ракеты существуют. Потому что, если ракет нет, то период разработки, создания и испытания занимает несколько лет. Значит, ракеты уже есть — и теперь они решают, где их разместить», — заметил сенатор.

По его словам, все последние действия США доказывают курс Вашингтона «на получение превосходства» в создании ракетного оружия. «Поэтому ответные действия со стороны Москвы для защиты нашей страны логичны и неизбежны. Именно это следует, на мой взгляд, из заявления президента Путина», — резюмировал собеседник.

Россия обязательно даст симметричный ответ американцам, полагает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин . Более того, он уверен, что выход из ДРСМД для Москвы даже выгоднее, чем для Вашингтона. «Учитывая уровень современных российских технологий, это дает нам полную свободу выбора в вариантах обеспечения своей безопасности», — заявил Храмчихин газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что российские крылатые ракеты «Калибр», которые сейчас стоят на вооружении только в корабельном варианте, в наземном контейнерном исполнении были показаны на выставках вооружений еще несколько лет назад с целью предложить их зарубежным покупателям, «а сейчас уже просто физически существуют».

«Именно эти ракеты до сих пор являются наиболее эффективным ответом на новые американские модификации ракеты «Томагавк» наземного базирования», — заверил Храмчихин.

Помимо «Калибров» в наземном варианте, подчеркнул Храмчихин, ракетный комплекс «Тополь» или «Ярс» с ракетой без первой ступени тоже становятся современными и эффективными вооружением средней дальности. «Что касается противоракетной обороны, то даже предыдущее поколение отечественных систем — С-300, вполне успешно справлялось с „Томагавками“, не говоря уже о современном „Триумфе“ (ЗРК С-400)», — заключил Храмчихин.

С Храмчихиным согласен первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков . «Все необходимое, чтобы дать достойный ответ предполагаемому противнику у Российской Федерации уже есть, — сказал Сивков газете ВЗГЛЯД. — И что-то особенное создавать нет никакой необходимости. Есть „Калибр“, есть „Искандер“, есть системы ПВО, есть многое другое. Российская Федерация имеет все возможности для нанесения эффективных упреждающих ударов по противнику и защиты своих границ при помощи комплексов противоракетной обороны».

Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД тоже отмечал: в случае если США начнут размещать ракеты земного базирования дальностью более 500 километров «в опасной близости от наших границ, то же самое сделает и Россия». «Верховный главнокомандующий недаром дал распоряжение разработать наземную модификацию „Калибра“. Эта ракета по некоторым своим техническим характеристикам даже превышает „Томагавк“. Также в ближайшее время под эти нужды будет доработан комплекс „Искандер“, — говорил Дрозденко.