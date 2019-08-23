Минобороны анонсировало начало разработки оружия на новых физических принципах в Анапе

Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе

Отмечается, что на совещании обсудили новые приоритетные научные направления: «Малые космические аппараты», «Оружие на новых физических принципах», «Геоинформационные платформы» и «Гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение».

Также речь шла о технологиях развития искусственного интеллекта для вооружения, военной и специальной техники.

«По всем этим направлениям уже ведется работа», — уточнили в министерстве.

Напомним, об открытии новых направлений исследований в «Эре» сообщалось в феврале этого года.