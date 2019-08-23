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Минобороны анонсировало начало разработки оружия на новых физических принципах в Анапе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.
В Министерстве обороны сообщили, что в «Эре» при участии первого замминистра обороны Руслана Цаликова состоялся круглый стол, организатором которого выступил Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», передает ТАСС.
Отмечается, что на совещании обсудили новые приоритетные научные направления: «Малые космические аппараты», «Оружие на новых физических принципах», «Геоинформационные платформы» и «Гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение».
Также речь шла о технологиях развития искусственного интеллекта для вооружения, военной и специальной техники.
«По всем этим направлениям уже ведется работа», — уточнили в министерстве.
Напомним, об открытии новых направлений исследований в «Эре» сообщалось в феврале этого года.
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Армия , Оружие , Руслан Цаликов , Министерство обороны , Курчатовский институт , ИТАР-ТАСС , Анапа
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