Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.
В Министерстве обороны сообщили, что в «Эре» при участии первого замминистра обороны Руслана Цаликова состоялся круглый стол, организатором которого выступил Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», передает ТАСС.
Отмечается, что на совещании обсудили новые приоритетные научные направления: «Малые космические аппараты», «Оружие на новых физических принципах», «Геоинформационные платформы» и «Гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение».
Также речь шла о технологиях развития искусственного интеллекта для вооружения, военной и специальной техники.
«По всем этим направлениям уже ведется работа», — уточнили в министерстве.
Напомним, об открытии новых направлений исследований в «Эре» сообщалось в феврале этого года.