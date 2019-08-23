Евросоюз предостерег Россию и США от новой гонки вооружений

Евросоюз призывает Россию США к активному диалогу по контролю над вооружениями и предостерегает от новой гонки вооружений, заявил в пятницу РИА Новости уполномоченный чиновник в структурах ЕС.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проведенные 18 августа США испытания ракеты подтверждают имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием оружия, ранее запрещенного договором РСМД (прекратил действовать 2 августа). Президент сказал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, поручил Минобороны МИД и другим ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.

"ЕС неоднократно подчеркивал свою позицию в отношении важности договора РСМД, который внес значительный вклад в европейскую и международную безопасность и стабильность", — прокомментировал собеседник российское заявление.

"Мы призываем США и Россию добиваться дальнейшего сокращения их арсеналов, включая стратегическое и нестратегическое, развернутое и неразвернутое ядерное оружие. Мы приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем нового СНВ после 2021 года и о других механизмах контроля над вооружениями", — сказал чиновник.

По его словам, ЕС также "подтверждает свою давнюю приверженность поддающемуся проверке и эффективному контролю над ядерными вооружениями и разоружению на основе соглашений".

"Поэтому мы призываем к сохранению достижений договора о РСМД. Учитывая возросшую напряженность, мы должны быть осторожны, чтобы не вступить на путь новой гонки вооружений, которая нивелировала бы значительные сокращения, достигнутые после окончания Холодной войны", — заявил европейский чиновник.

Он добавил, что ЕС "неоднократно настоятельно призывал Россию эффективно решать серьезные проблемы" с РСМД.