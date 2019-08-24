Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков

Украинские военные обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил глава пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"Вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы территории республики. Сегодня в 21.55 боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины… подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета район населенного пункта Нижнее Лозовое", — заявил Осадчий журналистам.

Он добавил, что народная милиция ЛНР полностью придерживается перемирия и не поддается на провокации.