Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украинские военные обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил глава пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы территории республики. Сегодня в 21.55 боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины… подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета район населенного пункта Нижнее Лозовое", — заявил Осадчий журналистам.
Он добавил, что народная милиция ЛНР полностью придерживается перемирия и не поддается на провокации.
"Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", — заявил Осадчий.
Последние новости
США поставили перед Зеленским задачу, которую невозможно решить Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями" Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
Армия , В мире , Войска , Яков Осадчий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван виновный в новом ударе по Сирии157
В Крыму парировали заявление Зеленского69
Лебедев назвал либералов «инфантильными бездельниками»239
Раскрыто состояние пострадавшей в Турции девочки
Губернатор в РФ пожалел, что в стране нет смертной казни5
Видео
00:46
Меньшиков попал в реанимацию из-за алкоголя
Шоу-бизнес
01:44
«Победа» сделала официальное заявление
Общество
04:48
Песков рассказал о недовольстве Путина
Политика
01:24
Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского
В мире Украина
01:03
Путин дал поручение по пенсиям
Политика
12:15
Герои России и СССР поздравили россиян с Днем флага
Общество
01:24
Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро
В мире Украина
01:56
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии
Украина В мире
03:21
Как шахидки уничтожили Ту-134 и Ту-154
Происшествия Статьи
08:05
Крутой принял решение по «Новой волне»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение