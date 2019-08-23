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В Турции рассказали, почему США отозвали предложение о продаже ЗРК Patriot 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США отозвали свое предложение Турции о продаже зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, так как истек срок его действия, при этом Анкару оно не устроило, заявил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и согласия Омер Челик.
Как сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента, США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским С-400.
"Еще до покупки C-400 мы выставили США наши условия по стоимости, передаче технологий. Пришло новое предложение. Оно также не отвечало нашим условиям ни по одному из основных требований. Предложение автоматически было аннулировано из-за истечения срока его действия. Что будет с Patriot дальше — посмотрим", — сказал Челик журналистам.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В декабре 2018 года госдепартамент одобрил возможность продажи Анкере таких комплексов на сумму 3,5 миллиарда долларов.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщал, что элементы второй батареи российских С-400 доставят в страну в августе-сентябре.
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Комментарии
Армия , Оружие , Хулуси Акар , Омер Челик , Госдеп США , Анкара , США , Турция
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