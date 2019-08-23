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Минобороны КНР выразило США протест из-за планов поставок F-16 Тайваню 

RT на русском + ещё 1 18 минут назад
Фото: Reuters
Китайские военные выступают против планов США поставить Тайваню истребители F-16 на сумму $8 млрд
«Китайские военные выражают по этому поводу сильное недовольство и решительный протест», — цитирует ТАСС официального представителя Минобороны КНР У Цяня.
Он отметил, что военные КНР уже сделали строгое представление американской стороне.
У Цянь также добавил, что «Тайвань является неотъемлемой частью КНР» и что поставка истребителей является вмешательством во внутренние дела Китая.
21 августа Госдеп США объявил о намерении поставить Тайваню 66 самолётов F-16.
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Армия , Войска , США , Министерство обороны , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Китай
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