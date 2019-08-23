ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» покажет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 лётный образец перспективного самолёта-топливозаправщика Ил-78М-90А.
В основу нового самолёта-топливозаправщика Ил-78М-90А, первый лётный экземпляр которого продемонстрируют на МАКС-2019, лёг военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Как отмечают в ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", Ил-78М-90А стал первым самолётом-топливозаправщиком, собранным в России в постсоветский период. До этого подобную технику выпускали в Узбекистане.
Вместе с Ил-78М-90А, который станет основным топливозаправщиком, обеспечивающим дозаправку в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации, на МАКС-2019 "Ильюшин" покажет многоцелевой самолет-амфибия Бе-200, разработанный ТАНТК им. Г. М. Бериева.
Ранее стало известно, что на выставке также представят перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э разработки и производства ПАО «Компания „Сухой“ и лёгкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ от ПАО „Ил“ в экспортных вариантах.