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Новый самолёт-топливозаправщик Ил-78М-90А покажут на МАКС-2019 

Популярная механика 51 минуту назад
Фото: "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» покажет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 лётный образец перспективного самолёта-топливозаправщика Ил-78М-90А.
В основу нового самолёта-топливозаправщика Ил-78М-90А, первый лётный экземпляр которого продемонстрируют на МАКС-2019, лёг военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Как отмечают в ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", Ил-78М-90А стал первым самолётом-топливозаправщиком, собранным в России в постсоветский период. До этого подобную технику выпускали в Узбекистане.
Вместе с Ил-78М-90А, который станет основным топливозаправщиком, обеспечивающим дозаправку в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации, на МАКС-2019 "Ильюшин" покажет многоцелевой самолет-амфибия Бе-200, разработанный ТАНТК им. Г. М. Бериева.
Ранее стало известно, что на выставке также представят перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э разработки и производства ПАО «Компания „Сухой“ и лёгкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ от ПАО „Ил“ в экспортных вариантах.
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Армия , Сухой , Авиационно-космический салон МАКС , Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина
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