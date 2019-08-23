Новый самолёт-топливозаправщик Ил-78М-90А покажут на МАКС-2019

В основу нового самолёта-топливозаправщика Ил-78М-90А, первый лётный экземпляр которого продемонстрируют на МАКС-2019, лёг военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Как отмечают в ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", Ил-78М-90А стал первым самолётом-топливозаправщиком, собранным в России в постсоветский период. До этого подобную технику выпускали в Узбекистане.

Вместе с Ил-78М-90А, который станет основным топливозаправщиком, обеспечивающим дозаправку в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации, на МАКС-2019 "Ильюшин" покажет многоцелевой самолет-амфибия Бе-200, разработанный ТАНТК им. Г. М. Бериева.