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Уралвагонзавод сорвал план поставок «Арматы» в армию 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia
В 2019 году Уралвагонзавод поставит в российскую армию менее половины запланированного объёма новейшей бронетехники — Т-14, Т-15 и Т-16.
На форуме "Армия-2018" Министерство обороны России продлило с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" контракт на опытно-войсковую партию машин на перспективной тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Согласно контракту, завод в течение трёх лет должен поставить в российскую армию 132 единицы бронетехники в составе танка Т-14 (танк "Армата"), БМП Т-15 (на той же платформе) и БРЭМ Т-16.
Как сообщает "Военно-промышленный курьеру", контракт будет сорван как минимум по срокам поставки бронетехники. До конца 2019 года из запланированных к поставке 44 единиц техники в армию поступит максимум 16 экземпляров бронетехники, из которых четверть составят БРЭМ.
Вся техника должна с 2020 года проходить опытно-войсковую эксплуатацию во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Уралвагонзавод
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