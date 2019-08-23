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Китай не намерен сейчас начинать трехсторонние переговоры по разоружению с Россией и США 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Reuters
Китай не планирует на данном этапе принимать участие в трехсторонних переговорах о ядерном разоружении и контроле над вооружениями с Россией и Китаем. Об этом заявил в четверг постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Он выступил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе России и Китая.
"Китай множество раз ясно излагал свою позицию по переговорам о контроле над вооружениями. В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них", — сказал дипломат.
Он также добавил, что Вашингтон не должен размещать новые ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
"Китай твердо выступает против попыток Соединенных Штатов развернуть ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и надеется, что США смогут проявить сдержанность и рациональный подход", — подчеркнул он.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Совбез ООН , ООН , Китай , США
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