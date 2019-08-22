Российский «истребитель авианосцев» «Маршал Устинов» проведет учения

Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" вошел в Средиземное море, где проведет несколько учений, с кораблями других флотов ВМФ.

Отряд кораблей, в который входит крейсер и сопровождающие его суда обеспечения — спасательный буксир СБ-406 и танкер "Вязьма" — в четверг пересек Гибралтарский пролив и вошел в Средиземноморский бассейн.

"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164, который на Западе прозвали "убийцей авианосцев". Он оснащен противокорабельными крылатыми ракетами "Вулкан" и комплексами ПВО С-300 "Форт"

Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе Северного флота, по плану моряки совершат несколько деловых заходов в порты средиземноморских городов и Африки, а также проведут тренировки по взаимодействию с кораблями других флотов ВМФ России , которые сейчас находятся в этом регионе.

В ближайшее время крейсер пополнит запасы топлива от среднего морского танкера "Вязьма", уточнили в пресс-службе. Затем экипажи отряда кораблей во время якорной стоянки на незащищенном рейде проведут учения по отражению атаки подводных диверсантов.

Ракетный крейсер уже больше 50 суток находится вдали от базы. За это время корабль принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а также в масштабных учениях ВМФ "Океанский щит-2019". После маневров "Маршал Устинов" и вспомогательные суда направились в Атлантику, затем пересекли пролив Ла-Манш, где группу российских кораблей сопровождал "сторожевик" военно-морских сил Великобритании HMS Medway. Выйдя в Бискайский залив, в нейтральных водах, экипаж "Маршала Устинова" провел тренировки по отражению средств воздушного нападения условного противника бортовыми зенитными ракетными комплексами ПВО, а также артиллерией.

С момента выхода крейсер прошел около семи тысяч морских миль.

"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164, который из-за грозного вооружения на Западе прозвали "убийцей авианосцев".

Он оснащен 16 пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет "Вулкан", комплексами ПВО С-300 "Форт".

Крейсер несет 96 реактивных глубинных бомб (РБУ-6000), которые могут поражать торпеды и подлодки противника на дальности шесть километров. В состав крейсера входит вертолет Ка-27, для которого на корме оборудована специальная площадка.

Ракетный крейсер был заложен 5 октября 1978 года. Его спуск на воду состоялся 25 февраля 1982 года. Корабль вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Экипаж корабля составляет около 500 человек. Его длина, почти два футбольных поля — 186 метров, ширина — 20,8 метра.

"Маршал Устинов" может развивать максимальную скорость в 32 узла и находится в автономном плавании около 30 суток.