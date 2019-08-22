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Появились сообщения о получении США танка Т-90 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка. Он сослался на некий собственный источник, согласно которому американцы «давным-давно» заполучили такую машину.
По словам Ратки, его собеседник видел этот танк и подтвердил, что это именно Т-90 со сварной башней. Эксперт в свою очередь высказал мнение, что американская сторона могла получить подобную технику «от Индии или где-то еще».
Ратка также предположил, что данная машина может быть одним из вариантов Т-90С.
Индия еще в 1999 году заключила контракт на поставку Т-90 (под экспортным обозначением Т-90С). Первые танки были с литой башней, затем башни со сварной основой получили машины как для российской армии, так и для Нью-Дели. Индия является крупнейшим покупателем Т-90С: в ее распоряжении, согласно открытым данным за 2018 год, свыше тысячи единиц такой техники.
Помимо Индии Т-90 состоит на вооружении Алжира, Вьетнама, Ирака, Сирии, Туркмении и Уганды. Планируется, что такие танки в 2019 году получит Египет, также эти машины хотел приобрести Кувейт, сообщало в марте агентство «Синьхуа».
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Комментарии5
Армия , Оружие , Синьхуа , США
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