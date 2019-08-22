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Украина получила тысячи автоматов из Турции 

Рамблер + ещё 2 54 минуты назад
Фото: rusturkey.com
Украина получила первую партию турецких автоматов MP-5, сообщает RusTurkey со ссылкой на интервью директора турецкого завода при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) Али Гюмюша Anadolu Ajansi.
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Гюмюш заявил, что Украина получила две тысячи автоматов, еще столько же будет поставлено в ближайшее время.
По словам Гюмюша, за семь с половиной месяцев нынешнего года на заводе при MKEK было произведено и передано заказчикам в целом 45 тысяч единиц стрелкового оружия, к концу года планируется произвести 66 тысяч единиц оружия.
Завод производит штурмовые винтовки MPT-55 и MPT-76 и автоматы MP-5, планируется наладить серийное производство снайперских винтовок JMK BORA-12.
Он отметил, что на автоматы МР-5 небольшими партиями по 400, 700 и 1000 штук экспортируются «во многие страны мира».
По словам Гюмюша, командование Сухопутных войск Турции намерено заказать 207 тысяч штурмовых винтовок MPT-76.
Комментарии179
Армия , Оружие , Турция
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