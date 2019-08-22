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Украина получила автоматы турецкого производства. 

RusTurkey.com + ещё 1 29 минут назад
Фото: rusturkey.com
Украина получила две тысячи автоматов MP-5 турецкого производства. Еще столько же автоматов Киев получит в ближайшее время. Об этом рассказал журналистам Anadolu Ajansı директор турецкого завода при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) Али Гюмюш.
По словам Али Гюмюша, за семь с половиной месяцев нынешнего года на заводе при MKEK было произведено и передано заказчикам в целом 45 тысяч единиц стрелкового оружия. До конца года этот показатель планируется довести до 66 тысяч.
На заводе налажено серийное производство штурмовых винтовок MPT-55 и MPT-76, растут темпы производства автоматов MP-5, отметил директор предприятия.
«За прошедшие семь с половиной месяцев мы произвели 45 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе 33 тысячи винтовок MPT-55, 4500 винтовок MPT-76 и 7500 автоматов MP-5», — сказал Гюмюш.
По его словам, на автоматы МР-5 есть большой спрос как в Турции, так и за рубежом. «Автоматы МР-5 небольшими партиями по 400, 700 и 1000 штук экспортируются во многие страны мира», — подчеркнул Гюмюш. Предприятие планирует в скором времени наладить широкий экспорт штурмовых винтовок MPT-55 и MPT-76.
Директор завода сообщил, что командование Сухопутных войск Турции намерено заказать 207 тысяч штурмовых винтовок MPT-76. В MKEK также планируют наладить серийное производство снайперских винтовок JMK BORA-12, сказал Гюмюш.
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Армия , Оружие
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