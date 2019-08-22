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Российский флот получит новое судно размагничивания 

Популярная механика 7 часов назад
Фото: Популярная механика
В России начали проектировать первое новое судно размагничивания для военно-морского флота. Подобных кораблей ВМФ не получал с конца 1980-х годов.
Разработку проекта нового судна размагничивания поручили одному из конструкторских бюро, входящих в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК). Работы начались в 2019 году, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на собственные источники в ОСК и Крыловском государственном научном центре.
В настоящее время ВМФ ещё не подготовил техническое задание по новому судну размагничивания, но у конструкторов уже есть техническое задание. Также в открытых источниках до сих пор нет ни номер, ни шифра проекта.
Готовящийся корабль окажется судном нового поколения — при его создании будет реализовано несколько опытно-конструкторских работ. Центральное НИИ судовой электротехники, Крыловский государственный научный центр и другие организации также разрабатывают новое оборудование размагничивания.
Напомним, процесс снижения намагниченности корпуса военного корабля позволяет снизить риск его подрыва минах с магнитным или индукционным взрывателем. Также эта процедура повышает точность работы навигационного оборудования.
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Комментарии
Армия , Объединенная судостроительная корпорация , Крыловский ГНЦ
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