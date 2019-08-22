Российский флот получит новое судно размагничивания

России начали проектировать первое новое судно размагничивания для военно-морского флота. Подобных кораблей ВМФ не получал с конца 1980-х годов.

В настоящее время ВМФ ещё не подготовил техническое задание по новому судну размагничивания, но у конструкторов уже есть техническое задание. Также в открытых источниках до сих пор нет ни номер, ни шифра проекта.

Готовящийся корабль окажется судном нового поколения — при его создании будет реализовано несколько опытно-конструкторских работ. Центральное НИИ судовой электротехники, Крыловский государственный научный центр и другие организации также разрабатывают новое оборудование размагничивания.

Напомним, процесс снижения намагниченности корпуса военного корабля позволяет снизить риск его подрыва минах с магнитным или индукционным взрывателем. Также эта процедура повышает точность работы навигационного оборудования.